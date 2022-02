현대일렉트릭, 지난해 영업익 97억원…전년 대비 87% ↓

[아시아경제 이정윤 기자] 현대일렉트릭 현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 250 등락률 -1.36% 거래량 126,214 전일가 18,450 2022.02.04 14:02 장중(20분지연) 관련기사 현대일렉트릭, 전력변환장치업체 인수…"ESS 보급·분산형 전원시장 공략"현대일렉트릭, 플라스포 수직 170만주 취득…지분 62% 확보[e공시 눈에 띄네]코스피-20일 close 는 지난해 연결재무제표 기준 영업이익이 전년 대비 86.6% 감소한 97억3636만원이라고 4일 공시했다.

현대일렉트릭은 지난해 매출액은 전년보다 0.3% 감소한 1조8059억9174만7000원, 당기순손실은 적자폭이 전년대비 16.3% 감소한 336억8673만9000원으로 공시했다.

