광주시, 사회적기업 일자리창출지원사업 참여 기업 공모

16일까지 접수…기업당 1인 이상 50인 이하 신규고용 근로자 인건비 일부 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 사회적기업 일자리창출지원사업에 참여할 기업을 공모한다고 3일 밝혔다.

지역 특성에 맞는 사회적기업을 육성, 취약계층 일자리창출 및 사회서비스망을 확충하기 위해 추진됐다.

지원 규모는 기업당 최소 1인 이상 50인 이하다. 1인당 지원금은 근로기준법 제50조에 따른 일일 8시간, 1주 40시간 범위 내에서 사업주와 근로자가 정한 근로시간에 따라 올해 최저임금 및 사회보험료 최저요율을 기준으로 사회적기업 종류별 지원 비율을 적용해 지원한다.

또한 취약계층 일자리 창출을 위해 취약계층 근로자는 일반근로자 지원율에 20% 추가 지원된다.

신청서는 오는 16일까지 사회적기업통합정보시스템에서 온라인 접수하며, 서류 검토와 현장 실사, 전문가 심사위원회 심사를 거쳐 3월 말 최종 선정할 계획이다.

광주시는 오는 8일과 10일 두 차례 사회적기업 지원기관인 사회적협동조합 살림 교육실에서 공모설명회를 열고 신청 자격과 구비서류, 사회적기업 통합정보시스템을 활용한 신청 방법 등을 안내할 예정이다.

설명회와 공모에 참여를 원하는 기업은 시 홈페이지 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 공고문을 참고하면 된다.

박정환 시 일자리경제실장은 “사회적기업 재정지원사업을 통해 기업의 자생력을 강화하고 사회적 가치를 실현하는 사회적기업이 뜻을 펼치고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 사회적기업은 빈부격차, 고용불안, 고령화 등 사회문제가 빠르게 증가하는 오늘날 우리 사회의 지속가능성과 공동체 구성원의 인간다운 삶을 추구하기 위한 해결책으로 주목받고 있다.

광주시에는 지난해 말 기준 224개의 사회적기업이 있으며 해마다 기업 수는 증가하고 있다.

광주시는 지난해 일자리창출 사업으로 사업비 35억원을 투입해 61개 사회적기업, 277명의 인건비와 사회보험료를 지원했다. 올해는 8억원을 증액해 총 사업비 43억원을 투입해 사회적기업 재정 지원과 취약계층 일자리를 창출한다는 계획이다.

