경남 거창군, 민원실 ‘톡! 톡! 힐링 코너 운영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 3일부터 ‘톡! 톡! 힐링 코너’를 청사 내 민원실에 설치해 운영한다.

이 코너는 민원인이 민원 처리를 기다리며 쉴 수 있는 공간이다. 안마의자 2대, 혈압측정기, 체중계 등을 비치 운영해 건강과 힐링을 한 번에 관리할 수 있도록 하고 있다.

또 거창군은 산모와 아기를 위한 편의시설로 수유실을 운영하고 있다. 수유실은 편안하고 안락한 분위기로 꾸며져 있고 수유 소파, 기저귀 교환대, 냉장고, 전자레인지, 젖병소독기, 싱크대, 공기청정기 등 수유에 필요한 도구와 위생적이고 청결하게 이용할 수 있는 시설을 갖추고 있다.

다양한 민원 서비스 시책으로 우산 대여 서비스, 거동 불편인 민원 서류발급 무료배달제 운영, 화요 야간 민원실 운영, 여권 야간예약 처리제 등 민원인의 편의를 위한 시책을 추진하고 있다.

조정순 민원소통과장은 “민원실 분위기를 한층 업그레이드시켜 업무적인 딱딱한 분위기를 편안한 휴식과 소통의 공간이 되도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr