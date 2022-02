광주은행, 마이데이터 대고객 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행은 오는 3월 1일까지 ‘마이데이터에서 숨은 돈 찾고 커피 한잔 할래요?’ 이벤트를 펼친다.

이벤트는 광주은행 마케팅 동의(휴대폰 문자) 및 앱(APP) 푸시 수신 동의 고객을 대상으로 광주은행 스마트뱅킹 앱에서 마이데이터 서비스에 가입한 후 1개 이상의 다른 금융기관 자산을 연결한 모든 고객에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 제공한다.

마이데이터 서비스는 광주은행 계좌를 보유하지 않은 고객을 포함해 이 서비스를 이용하는 모든 고객들이 은행, 보험, 증권, 카드사 등 금융회사에 따로 방문하지 않더라도 다른 금융회사의 자산내역을 한번에 확인할 수 있도록 서비스를 제공한다.

보유자산의 종류에 따라 현금·계좌, 투자, 대출, 소비, 보험, 연금 6개 항목으로 분류해 광주은행 포함 다른 금융회사 자산을 한눈에 확인할 수 있는 것은 물론, 거래내역과 계좌의 상세정보까지 조회할 수 있다.

앞으로 광주은행은 고객 데이터를 바탕으로 한 맞춤형 상품 추천과 금융혜택을 제공하고, 신용점수관리/자동차 시세 조회/배달 앱 연계 서비스 등 다양한 외부 제휴 서비스를 추가로 제공할 예정이다.

김훈 디지털전략부장은 “이벤트를 통해 많은 고객님께서 편리한 광주은행 마이데이터 서비스를 체험할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

