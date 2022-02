지난해 항공여객 3636만명…코로나 이전 대비 70% 감소

2020년 대비 국제여객 77.5%↓, 국내여객 31.7%↑, 항공화물 11.4%↑

2019년 대비 국제여객 96.4%↓, 국내여객 0.5%↑, 항공화물 15.2%↓

지난해 항공여객은 총 3636만 명으로 코로나19 이전인 2년 전에 비해 70% 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 전년에 비해서는 7.7% 줄어든 규모다.

3일 국토교통부에 따르면 지난해 국제선 여객은 전년 대비 77.5% 감소한 321만 명을, 국내선 여객은 전년 대비 31.7% 증가한 3315만 명을 기록했다. 2년 전인 2019년에 비해서는 국제선은 96.4% 줄었고, 국내선은 0.5% 늘었다.

전체 항공여객은 지난 2017년 1억936만 명에서 2018년 1억1753만 명, 2019년 1억2337만 명으로 증가했으나 코로나19가 본격화된 2020년 3940만 명으로 급감했고, 지난해에도 3636만 명으로 감소하는 추세를 보이고 있다.

특히 국제여객은 2019년 9039만 명에서 2020년 1424만 명, 지난해 321만 명으로 쪼그라들었다. 델타·오미크론 등 코로나19 변이 바이러스 확산 등의 영향으로 전년 대비 77.5% 감소한 수치다. 지역별로는 중동 등 기타(4.7%)를 제외한 일본(-93.3%)·중국(-81.1%)·아시아(-88.3%) 등 전 지역이 전년 대비 줄었다.

지난해 국제선 여객의 70.2%를 상위 10개국에서 운송하였다. 1위는 미국(89만 명)으로 2019년 대비 22.4%p 증가한 27.7%의 점유율을 기록했고, 2위 중국(42만 명), 3위 일본(15만 명) 순으로 나타났다.

반면, 국내여객은 2019년 3298만 명에서 2020년 2516만 명으로 줄었다가 지난해 3315만 명으로 1000만 명 가량 급증하며 역대 최고치를 기록했다. 코로나19 여파로 급감한 해외여행 대신 국내여행 수요가 늘어났기 때문이다.

국내선 여객은 인천(-98.2%)을 제외한 대부분의 공항에서 전년 대비 증가했고, 팬데믹 확산 이전인 2019년과 비교하면 김포(7.0%)·김해(21.1%)·여수(74.7%) 등은 늘었지만 제주(-9.8%)·대구(-2.3%)·인천(-99.7%)은 감소했다. 또 국내선 여객 중 대형항공사 운송량은 전년 대비 12.1% 증가한 930만 명(점유율 28%), 저비용항공사는 41.3% 증가한 2,385만 명(점유율 72% 차지)을 기록했다.

수출 호조 및 해운물류 전환 등으로 전체 항공화물은 전년 대비 11.4% 증가(2019년 대비 15.2% 감소)한 362만 톤을, 수하물을 제외한 항공화물은 전년 대비 17.0% 증가(2019년 대비 16.3% 증가)한 340만 톤을 기록했다.

