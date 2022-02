삼성바이오에피스 항암제 '온트루잔트', 캐나다 시장 진출한다

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오에피스의 항암제 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) '온트루잔트(성분명 '트라스투주맙')'이 캐나다 시장에 진출한다.

삼성바이오에피스는 캐나다 보건부(Health Canada)로부터 초기 유방암(EBC), 전이성 유방암(MBC), 전이성 위암(MGC) 치료용 바이오시밀러 온트루잔트가 허가를 받았다고 3일 밝혔다.

온트루잔트는 다국적제약사 로슈의 유방암·위암 치료제 '허셉틴'의 바이오시밀러로 개발됐다. 국내에서는 '삼페넷'이라는 이름으로 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 12,450 전일대비 450 등락률 +3.75% 거래량 97,711 전일가 12,000 2022.02.03 10:30 장중(20분지연) 관련기사 보령제약 수어 오디오북, 장애인도서관에서 서비스보령제약, 김정균 신임 사장 선임[르포]"K바이오 원더풀" 밀라노서 VR 안경 쓰니 삼바 송도공장이 한눈에 close 이 판매하고 있다. 온트루잔트는 유럽과 미국 출시명이다. 온트루잔트의 캐나다 현지 판매는 다국적제약사 오가논이 맡는다.

온트루잔트는 삼성바이오에피스의 다섯번째 캐나다 내 허가 바이오시밀러다. 앞서 2016년 '브렌시스(엔브렐 바이오시밀러)', 2017년 '렌플렉시스(레미케이드 바이오시밀러)', 2018년 '하드리마(휴미라 바이오시밀러)', 2021년 '에이빈시오(아바스틴 바이오시밀러)' 등이 캐나다 보건부의 허가를 받은 바 있다.

정병인 삼성바이오에피스 상무는 "유방암은 캐나다 여성들 사이에서 가장 많이 나타나는 동시에 두번째로 많은 암으로 인한 사망을 일으키고 있다"며 "온트루잔트가 환자의 치료 접근성 확대에 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

