넥슨, 2022년 ‘넥슨개발자콘퍼런스’ 발표자 모집

[아시아경제 이승진 기자] 넥슨이 오는 6월 국내 게임업계 최대 지식공유 콘퍼런스 ‘2022년 넥슨개발자콘퍼런스(NDC)’를 온라인으로 개최하고 28일까지 발표자 모집에 나선다.

발표자 모집 기간은 3일부터 28일까지이며 게임 및 관련 산업 종사자라면 NDC 공식 홈페이지를 통해 누구나 신청할 수 있다. 신청서와 함께 발표 초안 자료를 제출하면 NDC 운영위원회 심사를 거쳐 최종 발표자 선정이 이루어진다.

모집은 ▲게임기획 ▲프로그래밍 ▲비주얼 아트&사운드 ▲프로덕션&운영 ▲사업마케팅&경영관리 ▲데이터 분석 ▲메타버스&NFT ▲커리어 총 8개 부문에서 진행된다. 특히 올해는 게임업계 신성장동력으로 주목받는 메타버스&NFT 분야를 신설해 게임 산업 적용 사례와 발전 방향을 모색하고자 한다.

선정된 발표자에게는 전문가를 통한 1:1 발표 코칭과 함께 NDC 기념 키트, 발표자 기념 유니폼, 강사료가 지급된다. 이 외에도 발표자와 아티스트를 대상으로 메타버스 애프터 파티를 열어 별도 소통의 장을 제공할 계획이다.

한편, 2007년에 시작돼 올해 15회를 맞이한 NDC는 매년 국내외 다양한 직군의 업계 종사자들이 적극적으로 참여하여 게임업계 동반성장을 위한 최대 지식 공유 플랫폼으로 자리매김했다. 지난해 최초 온라인으로 열린 2021년 NDC에는 7만1100여 명이 누적 참관했다.

