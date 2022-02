안철수, 배우자·딸과 첫 공개 행보 예정 '코로나19 의료 봉사'

안설희씨 자가격리 끝난 뒤 첫 일정

[아시아경제 이현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 2일 배우자 김미경 서울대 교수, 외동딸 안설희씨와 함께 의료 봉사에 나선다.

1일 정치권에 따르면 안 후보 가족은 2일 오후 서울 중구 보건소에서 의료 자원봉사 활동을 하기로 했다.

지난달 23일 귀국한 안씨의 자가격리 기간이 2일 정오 해제되는 직후 가족이 함께하는 첫 공개 행보다. 의사 출신인 안 후보와 김 교수가 보건소에서 코로나19 검체 채취 업무를 하고 딸 안씨가 행정 지원 업무를 담당한다.

안 후보의 딸 안씨는 미국 UC샌디에이고 박사 후 연구원으로 재직 중이며 코로나19 감염 경로 연구로 화제를 모았다. 안씨는 오는 5일 미국으로 다시 돌아가기 전까지 안 후보를 적극 도울 예정이다. 설 연휴 직후 중·고교생을 대상으로 코로나19 강의를 하는 일정 등도 검토하고 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr