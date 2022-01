중국, 北 탄도미사일 발사에 "정치적으로 해결해야"

[아시아경제 김진호 기자] 중국은 30일 오전 이뤄진 북한의 중거리 탄도미사일 발사와 관련해 "한반도 문제의 정치적 해결 과정을 추진하는 데 공동으로 힘쓰기를 바란다"는 원론적인 입장을 밝혔다.

중국 외교부 대변인실은 이날 북한의 중거리 탄도미사일 발사와 관련한 연합뉴스의 질의에 이같이 답했다. 대변인실은 "중국은 관련 보도에 주의를 기울이고 있다"면서도 "구체적이고 자세한 상황은 조금 더 이해해야 한다"고 밝혔다.

이어 "한반도 평화와 안정 국면에 착안해 말과 행동을 조심하고 대화와 협상의 정확한 방향을 견지하며 한반도 문제의 정치적 해결 과정을 추진하는 데 공동으로 힘쓰기를 바란다"고 강조했다.

앞서 합동참모본부는 우리시간 오전 7시 52분께 북한 자강도 무평리 일대에서 동쪽 동해상으로 고각(높은 각도)으로 발사된 중거리 탄도미사일 1발을 포착했다고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr