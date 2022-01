[포토]옥외광고협회 마포지부 마포인재육성장학재단 장학금 전달

[아시아경제 박종일 기자] 서울시 옥외광고협회 마포지부(지부장 안재홍)가 지난 21일 마포인재육성장학재단(이사장 박홍섭)에 장학금 200만 원을 전달했다.

서울시 옥외광고협회 마포지부(지부장 안재홍)는 2017년부터 총 1000만 원을 장학재단(이사장 박홍섭)에 기부, 이번에 전달된 장학금은 마포 지역 인재 양성을 위해 사용된다.

