日 코로나19 확진자 사흘 연속 역대 최다…"오미크론 변이 여파"

[아시아경제 정현진 기자] 일본에서 코로나19 확산세가 다시 이어지면서 신규 확진자 수가 사흘 연속으로 역대 최다치를 갈아치웠다고 20일 NHK방송 등이 보도했다.

보도에 따르면 일본 전역에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수는 이날 오후 6시 기준 4만6200명으로 집계됐다. 일본의 코로나19 신규 확진자 수는 지난 18일 3만2195명으로 처음으로 3만명을 넘었고 전날에는 4만1477명으로 4만명대로 올라섰다.

최근 일주일(13~19일) 하루 평균 확진자 수는 2만6703명으로 직전 일주일(7633명) 대비 3.5배로 급증했다. 코로나19 누적 확진자는 202만6562명으로 처음으로 200만명을 넘어섰다.

최근 일본에서는 오미크론 변이 확산 영향으로 확진자가 빠르게 늘고 있다. 수도인 도쿄도는 이날 코로나19 경계수위를 가장 높은 4단계로 격상했다. 도쿄도가 경계수위를 4단계로 끌어올린 것은 지난해 9월 이후 4개월 만이다.

앞서 일본 정부는 전날 코로나19 확산에 대응해 도쿄 등 13개 광역지방자치단체에 방역 비상조치인 '만연 방지 등 중점조치'를 오는 21일부터 추가 적용했다.

