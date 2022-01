공공부문 ESG 재정운용 심포지엄…"국민 정책수용도 제고"

기재부·조세연, '2022년 재정운용 심포지엄'

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 재정이 투입되는 공공기관 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화 방안 논의하는 2022년도 재정운용 심포지엄을 20일 개최했다고 밝혔다.

2018년부터 열린 심포지엄은 주요 정책 현안에 대한 재정투자방향, 재정제도개선을 논의하는 학술대회다. 올해 주제는 '공공분야 ESG 중장기 재정투자 전략'이다. 기후변화 대응 강화, 지역균형발전 재구조화, 재정사업 전달체계 개편 등 3가지 주제를 논의한다. 코로나19 사회적 거리두기에 따라 발제자와 토론자만 오프라인으로 참석한다. 한국조세재정연구원 유튜브 채널의 실시간 중계로도 시청할 수 있다.

안도걸 기재부 2차관은 축사를 통해 저탄소 경제 전환, 인구·자원 수도권-지방 격차 등을 완화해야 한다고 강조했다. 정부 정책 추진 과정에서도 협력 체계를 확고히 구축해야 국민 정책 수용도를 높일 수 있다고 했다. 안 차관은 "범 세계적 흐름인 디지털·저탄소 기반 경제·사회 전환에 대응해 지속가능한 성장과 포용적 발전을 뒷받침할 수 있도록 공공부문에서도 ESG 가치를 적극 구현해 나가야 한다"며 "정부는 심포지엄에서 논의된 정책제언을 향후 재정운영과 제도개선 과정에 적극 반영해 실천할 계획"이라고 말했다.

