백악관, 반도체 업계에 "러시아 수출제한 준비해야"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 백악관은 자국 반도체 업계에 러시아가 우크라이나를 침공할 시 수출 제한 움직임에 대비할 것을 통보했다.

19일(현지시간) 외신에 따르면 백악관 국가안보회의(NSC) 관계자들은 최근 미 반도체산업협회(SIA)와의 통화에서 "2차 세계대전 이후 최악의 침략 가능성"이라며 이같이 말했다.

NSC는 SIA에 러시아가 우크라이나를 공격할 시 전례 없는 조처를 할 준비가 돼 있다고 밝혔다. SIA 관계자는 회원사에 이메일을 통해 "NSC는 우크라이나 상황이 '이례적'이라며 모든 옵션을 적극적으로 고려하고 있음을 시사했다"고 전했다.

SIA는 새 대(對)러시아 수출 제한 조치와 관련해 금융 제재와 북한 및 이란에 적용하는 수준의 광범위한 수출 통제뿐만 아니라 중국 화웨이에 적용한 것처럼 정부 권한을 대폭 확대해 외국산 제품 선적을 차단하는 가능성에 대한 명확성을 모색했다.

한 소식통은 외신에 "러시아에 있는 직원들의 정보기술(IT) 보호가 잘 돼 있는지 확인하고 대러 수출 중단을 준비하는 것이 (러시아의 우크라이나 침공에 대비하는) 업계의 준비 과정에 포함될 수 있다"고 말했다.

새 대러 수출 제재가 시행되면 러시아는 글로벌 전자제품에 대한 접근을 차단당할 수 있다. 외신은 "백악관이 도널드 트럼프 전 행정부가 중국 화웨이에 반도체 공급을 차단하기 위해 마련한 '해외직접생산규정(foreign direct product rule)'을 확대 적용할 시 반도체, 컴퓨터, 가전제품, 통신장비, 기타 미국 기술로 만든 전 세계 제품의 선적을 중단시킬 수 있다"고 설명했다.

백악관 대변인은 NSC와 SIA 간 통화 여부에 대해 사실 확인을 거부하면서도 "러시아가 우크라이나를 침공하면 심각한 경제적 대가를 치르도록 하는 다양한 옵션을 동맹 및 파트너들과 검토한다는 점을 그간 분명히 해왔다"고 밝혔다.

SIA는 전날 회원사들과 전화 회의를 열고 NSC와 나눈 대화를 구체적으로 전했다. 협회의 정부 담당자는 이 자리에서 "광범위한 수출통제 조치 가능성에 따라 유례없는 대혼란에 빠질 수 있다"며 "글로벌 공급망에 미칠 파급 효과를 평가하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

백악관은 전날 국제반도체장비재료협회(SWMI)와도 새 수출 제재 관련 대화를 나눴다. 소식통은 "협회는 NSC와의 통화에서 미국 기술에 끼칠 잠재적 영향을 우려했다"고 전했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr