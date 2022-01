미래에셋생명, 서류 제출 없는 실손보험 빠른 청구서비스

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 4,025 전일대비 15 등락률 -0.37% 거래량 10,297 전일가 4,040 2022.01.18 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [보험 인싸되기]자회사 차리고 사내벤처 육성…보험사 "혁신이면 뭐든"미래에셋생명, 화상으로 모든 보험업무 상담한다미래에셋생명, 취약층 겨울 추위 극복 곡물찜질팩 기부 close 은 의료정보전송 플랫폼 전문기업인 지앤넷과 실손보험 빠른 청구 서비스를 운영한다고 18일 밝혔다.

보험금 청구 과정에서 우편이나 팩스로 보험사에 서류를 제출하는 번거로움을 줄여주는 페이퍼리스 서비스다. 제휴 병원을 이용하는 경우 진료데이터가 연동돼 진료내역을 한 번에 확인할 수 있고, 종이서류를 발급받을 필요도 없다.

현재 120여개 병?의원과 제휴를 맺었으며 참여 병·의원의 규모는 지속적으로 늘어날 예정이다.

실손보험금을 청구하는 고객은 병원 내 키오스크나 지앤넷 '실손보험 빠른청구' 애플리케이션을 통해 쉽고 간편하게 청구할 수 있다. 고객의 청구 내용을 데이터로 확인하며 빠른 심사가 가능해 보험금 지급기일도 대폭 단축될 전망이다.

우지희 미래에셋생명 계약관리본부장은 "뉴노멀 흐름에 맞춰 빠르게 '종이 없는 보험사'로 탈바꿈하는 동시에 고객접점 분야를 중심으로 인슈어테크를 접목해 차별화된 고객 경험을 제공할 계획"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr