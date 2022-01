▶김창호씨 별세, 최순창씨 남편상, 김우진(유진그룹 홍보팀 과장)·김우신씨 부친상, 이용규씨 장인상, 이옥순씨 시부상=15일, 경기도 의정부장례예식장 특3호실, 발인 17일 낮 12시, 장지 동두천 예래원. ☎ 031-871-4444

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr