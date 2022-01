민중총궐기 집회, 여의도공원서 개최…오후 2시 시작·1만명 참석 예상(상보)

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 도심에서 민중총궐기 대회를 예고한 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 등 진보 단체들이 15일 서울 영등포구 여의도 문화마당(여의도공원)에서 집회를 연다.

민주노총 등 단체들은 이날 오후12시30분께 여의도 문화마당이라는 장소를 공유 했고 서울 각지에 흩어져있던 참석자들은 여의도공원을 향해 집결하고 있다.

이날 집회에는 약 1만명이 운집할 것으로 보인다. 경찰은 총 136중대를 동원해 대응하고 있다.

집회 상황에 따라 인근 지하철·버스 무정차 통과, 일반 차량 우회 등 교통통제가 이뤄질 수도 있다.

