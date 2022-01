[위클리中企]이건창호·글라스락·모나미

[아시아경제 김종화 기자] 이건창호가 이건 바스 컬렉션의 일부 제품을 최대 80% 할인 혜택을 제공하는 'Welcome 2022 특별 프로모션'을 진행한다. 생활유리제조전문기업 SGC솔루션은 글라스락 공식 인스타그램 채널에서 '용기내 픽업챌린지' 환경보호 이벤트를 실시하고, 문구기업 모나미는 라이브칼라 '경복궁·광화문 에디션'과 '종묘·창덕궁 에디션' 2종의 신제품을 출시했다.

이건창호, 프리미엄 욕실 브랜드 제품 최대 80% 할인

이건창호가 '이건 바스 컬렉션(EAGON BATH COLLECTION)'의 일부 제품을 최대 80% 할인해주는 'Welcome 2022 특별 프로모션'을 진행한다.

이번 프로모션은 이탈리아 장인의 손길로 제작된 스카라베오(SCARABEO)사의 제품을 중심으로 구성돼 우아하고 품격 있는 분위기의 욕실을 구현하고자 하는 고객이라면 눈 여겨 볼만하다. Welcome 2022 특별 프로모션은 다음달 28일까지 진행하고, 이건 바스 컬렉션 네이버 스마트 스토어에서 구매할 수 있다.

이탈리아 프리미엄 도기 브랜드 스카라베오는 세라믹의 무한한 가능성을 바탕으로 미학적 완성을 실현하는 하이엔드 브랜드다. 부드럽고 우아한 라인과 정교한 마감 기술로 독창적인 디자인의 제품을 제공, 성능은 물론 디자인까지 중요시하는 고객들에게 특히 인기가 많다.

이건 바스 컬렉션은 하이엔드 욕실브랜드인 'THG Paris(티에이치지패리스)', 약 150년동안 세계의 욕실문화를 선도해온 미국 브랜드 'Kohler(콜러)', 스칸디나비아 디자인의 정수를 보여주는 스웨덴의 욕실가구 브랜드 'Haven(하벤)' 등 다양한 세계 유수의 프리미엄 바스 제품들을 선별, 국내에 선보이고 있다.

이건 관계자는 "지난 4월 론칭한 이건 바스 컬렉션은 고품격 주거 환경을 선호하는 트렌드에 최적화된 브랜드로 세계적인 브랜드를 엄선한 만큼 신뢰도가 높다"면서 "이번 프로모션은 고객에게 특별한 혜택을 전달하고자 기획된 만큼 많은 관심 부탁 드린다"고 전했다.

글라스락, 다회용기 사용 확산 위한 이벤트 '용기내 픽업챌린지' 실시

생활유리제조전문기업 SGC솔루션이 글라스락 공식 인스타그램 채널에서 '용기내 픽업챌린지' 환경보호 이벤트를 실시한다.

'용기내 픽업챌린지'는 음식 포장으로 발생하는 불필요한 일회용 플라스틱 쓰레기를 줄이고 건강한 다회용기 사용을 실천하자는 취지로 글라스락이 지난해부터 진행하고 있는 'No 플라스틱, Yes 글라스!' 환경보호 캠페인이다.

'글라스락 용기내 픽업챌린지' 참여 방법은 '글라스락 픽업용기'를 비롯한 다양한 다회용 용기, 혹은 텀블러나 머그컵 등을 지참해 음식 또는 음료를 담는 모습을 찍어 #용기내 #픽업챌린지 #애착용기 #글라스락 등 필수 해시태그와 함께 업로드 하면된다.

행사는 다음달 11일까지 진행되며, 참여자 중 총 50명을 선정해 글라스락의 필환경 포장용기인 글라스락 픽업용기 떡볶이·족발용 2.0ℓ, 글라스락 픽업용기 찜·탕용 3.7ℓ, 글라스락 픽업용기 조각케이크용 2.5ℓ 등 3종 중에서 1가지 제품을 랜덤으로 증정한다.

임광빈 SGC솔루션 생활용품사업본부장은 "새해를 맞아 환경보호 실천을 위한 소비자들의 새해 첫 다짐을 응원하는 마음으로, 건강한 다회용기를 통해 참여하는 '용기내 픽업챌린지' 이벤트를 올해도 마련했다"면서 "2022년도 건강하고 재활용 가능한 유리용기를 통해 글라스락이 추구하는 필환경 메시지를 전하고자 다양한 캠페인 활동을 적극 전개해 나갈 계획"이라고 전했다.

모나미, 한국적 아름다움 담은 '라이브칼라 60색 에디션' 2종 출시

문구기업 모나미가 라이브칼라 '경복궁·광화문 에디션'과 '종묘·창덕궁 에디션' 2종의 신제품을 출시했다.

이번 에디션은 모나미의 대표 수성펜 '라이브칼라'의 컬러 라인업을 대폭 늘린 60색 세트로, 한국적인 문화를 담아 제작됐다. 각각 경복궁과 광화문, 종묘와 창덕궁을 제품 외관에 접목해 2가지 제품으로 구성했으며 경복궁·광화문 에디션은 빈티지한 핑크 로즈 컬러를, 종묘·창덕궁 에디션은 산뜻함이 느껴지는 민트 컬러를 주축으로 제품의 고급스러움을 더했다. 또 케이스를 열면 조선시대 나라의 경사가 있을 때마다 연회를 베풀던 누각, 경회루가 밤하늘의 달과 함께 펼쳐져 즐거움을 더한다.

60가지 색의 펜은 물에 번져 수채화 등 다채로운 색상 표현이 가능한 '수성염료 57색'과 마른 뒤 번짐 없이 밑그림이나 윤곽선을 그리기 좋은 회백색 '수성안료 3색'으로 구성됐다. 각 색마다 달, 귤빛부전나비, 노랑나비, 달맞이꽃, 삼베 등 한글 단어를 적용했다.

특히, 사각닙과 가는닙으로 사양을 변경해 기존 라이브 칼라 제품에도 변화를 줬다. 자유로운 드로잉이나 색감 표현을 원하는 사용자의 니즈를 반영해 둥근닙을 사각닙으로 변경했으며, 0.4㎜의 가는닙은 노트 필기, 스케치 등 부드럽고 유연한 필기감을 선사한다.

다이어리, 캘리그라피, 노트 필기, 수채화 등 다양한 용도로 사용 가능한 이번 제품은 공식 온라인 쇼핑몰인 모나미몰과 오프라인 모나미 스토어 등 주요 온?오프라인 판매 채널에서 구매할 수 있다. 소비자 가격은 4만2000원이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr