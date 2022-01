[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 올해 4100억원 규모의 공사 발주에 나선다.

GH는 올해 자사의 총 발주물량은 공사 발주금액 3584억원, 용역 발주금액 538억원 등 총 4122억원에 이를 것이라고 14일 밝혔다.

주요 발주 내역을 보면 경기도서관 및 광장ㆍ보행몰 건립공사 770억원, 양주은남 일반산업단지 부지조성공사 527억원, 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 373억원, 안성 제5일반산업단지 부지조성공사 290억 등이다.

안태준 GH 사장 직무대행은 "경기도 지역건설산업 활성화 촉진조례' 및 관련 법령에 따른 지역제한입찰제도를 적극 활용해 지역건설경제 활성화에 기여함은 물론 일자리 창출을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

GH의 올해 자세한 연ㆍ월간 발주계획은 홈페이지에서 확인 가능하다.

