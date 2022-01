완주군, 아파트 르네상스 사업 공모

내달 9일까지…총 5개 분야서 선정

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 ‘2022 아파트 르네상스 사업’을 다음달 9일까지 공모한다고 14일 밝혔다.

아파트 르네상스 사업은 아파트 주민들로 구성된 공동체 또는 단체가 사업 계획서 등을 직접 기획하고 작성하는 공모사업으로, 분야별 기준에 맞는 인원을 모집하면 누구나 신청이 가능하다.

공모분야는 ▲3개 프로그램 및 주민화합행사를 지원하는 아파트형 ▲1개 프로그램을 지원하는 공동체형 ▲65세이상 어르신들의 활동을 지원하는 어르신형 ▲아파트 커뮤니티 공간 리모델링 등을 지원하는 시설 지원형 ▲아파트 특색에 맞게 지원하는 단지 특화형 등 5개 분야다.

완주군은 신청된 사업에 대해 심사를 거쳐 공동체를 선정지원할 예정이다.

특히 올해는 사전 컨설팅을 의무적으로 거쳐 사업의 내실을 기하도록 하고, 아파트형 공동체의 경우 기존 취미·문화형 활동 및 주민화합행사와 더불어 층간소음예방, 환경 캠페인 등과 같은 지정과제를 선정·실천해 주민과 함께하는 사회적 가치 실현에 중점을 둘 계획이다.

사업에 참여하고자하는 공동체는 2월 4일부터 9일까지 완주군청 6층 사회적경제과로 직접 방문해 신청서를 제출하면 된다.

