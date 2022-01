일본 코로나19 하루 신규 확진자 4개월 만에 다시 1만명 넘어

[아시아경제 김형민 기자] 일본의 코로나19 하루 신규 확진자가 1만명을 넘었다.

12일 현지 공영방송 NHK의 보도에 의하면 이날 일본 각지에서 새로 파악된 코로나19 확진자는 1만명을 넘은 것으로 집계됐다. 이는 지난해 9월 9일(1만395명) 이후 4개월 만이다. 특히 수도 도쿄에서는 2198명이 확진 판정을 받았다.

일본은 지난해 8월 하루 확진자가 2만5천명을 넘는 날이 있을 정도로 코로나19가 급격하게 확산됐다. 하지만 이후 백신 접종이 진전하는 가운데 같은 해 10월초부터 석달 가량 하루 확진자 1천명 미만을 유지했지만 최근 감염자가 매우 빠른 속도로 늘고 있다.

마쓰노 히로카즈 일본 관방장관은 주일미군 시설 구역의 코로나19 감염자 수가 11일 오후 현재 4326명이라고 이날 기자회견에서 밝혔다.

당분간 감염 확산에 제동을 걸기는 쉽지 않아 보인다. 일본 총리관저의 발표에 의하면 11일 기준 백신 3차 접종을 마친 이들의 비율은 일본 인구의 0.8%에 그쳤다.

