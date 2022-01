[아시아경제 이민지 기자] KH 일렉트론 KH 일렉트론 111870 | 코스닥 증권정보 현재가 740 전일대비 12 등락률 +1.65% 거래량 383,416 전일가 728 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 ‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??삼본전자, '써클 Re: 홍월침식' 정식 출시[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일 close 은 KH 필룩스의 증권 취득자금을 조달하기 위해 100억원 규모로 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 12일 공시했다. 표면이자율은 3%, 만기이자율은 3%이다. 만기일은 2025년 1월 13일이다.

