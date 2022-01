bhc치킨, ‘해바라기 봉사단’ 6기 발대식

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 지난 10일 ‘해바라기 봉사단’ 6기 발대식을 개최했다고 12일 밝혔다.

해바라기 봉사단은 bhc치킨이 운영하는 대학생 봉사 단체로 2017년 발족했다. 올해 기수인 6기는 지난해 12월 모집을 통해 총 10명 선발됐으며 이달부터 1년간 활동을 전개할 예정이다.

6기 대표자로 발탁된 김민선 단원은 “가장 좋아하는 치킨 브랜드인 bhc치킨에서 대학생 봉사 단원을 뽑는다는 모집 공고를 보고 망설임 없이 지원했다”며 “해바라기 봉사단 선배들 발자취에 누가 되지 않게 열심히 하겠다”고 말했다.

임금옥 bhc치킨 대표는 “열정적인 단원들 덕에 5년간 해바라기 봉사단 활동을 이어올 수 있었다”며 “많은 제약에도 불구하고 그 안에서 의미 있는 봉사를 진행하며 무사히 활동을 마무리한 봉사단 5기 단원들에게 감사를 전하며 6기 역시 적극 지원할 계획”이라고 말했다.

