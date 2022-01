美 GM, 중고차 시장 뛰어든다

[아시아경제 권재희 기자] 미 최대 완성차 업체 제너럴모터스(GM)이 중고차 시장에 뛰어든다.

11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 GM은 '카브라보'라는 사이트를 개설해 미국 내 GM 딜러들이 온라인으로 중고차를 판매할 수 있도록 지원하기로 했다. GM 딜러들은 이 사이트를 통해 GM뿐 아니라 타사 중고차도 판매가 가능하다.

이 사이트에서는 GM의 쉐보레, 뷰익, GMC의 딜러들이 소유한 차량과 자동차 금융 자회사 GM파이낸셜이 렌터카 업체나 차량 리스에서 회수한 차들이 거래된다.

GM은 자사 딜러들이 보유한 중고차 재고 물량이 약 40만대에 달할 것이라고 밝혔다.

GM은 이번 주부터 중고차 사이트에 참여할 딜러들의 신청을 받고 있으며 올여름께 본격적으로 서비스를 개시할 것이라고 발표했다.

단, GM은 자사의 고급 브랜드인 캐딜락은 별도 중고차 판매 체계를 꾸려나갈 것이라고 덧붙였다.

미국 중고차 시장은 코로나19 사태 전부터 성장세를 보였지만, 코로나19에 따른 부품 부족으로 신차 생산에 상당한 차질이 빚어지면서 더욱 활기를 띄고 있다.

미국의 연간 중고차 판매량은 약 4000만대로, 트럭을 포함한 신차 판매량의 두 배가 넘는다.

스티브 칼라일 GM 북미 사장은 "카브라보가 카맥스, 카바나 등 기존 중고차 매매 업체보다 대리점 수나 중고차 재고가 더 많을 것"이라며 "서비스 부서 역량에서도 이들 업체를 능가할 것"이라고 말했다.

