대우산업개발, 아파트 브랜드 ‘이안’ 홈페이지 개편

[아시아경제 류태민 기자] 대우산업개발은 주거브랜드 이안(iaan)의 공식 홈페이지를 전면 개편했다고 12일 밝혔다.

새롭게 개편된 홈페이지는 고객 중심의 UI(사용자인테페이스)와 UX(사용자경험) 설계로 사용 편의성을 높였으며, 다양한 온라인 채널을 통한 고객 소통창구도 확대했다고 대우산업개발 측은 설명했다.

개편된 ‘이안’홈페이지는 브랜드, 단지정보, 커뮤니티, 고객서비스의 4개 대표 메뉴로 구성된다. 브랜드 메뉴에는 대표 브랜드인 ‘이안(iaan)’을 비롯해 프리미엄 주상복합 브랜드 ‘엑소디움(Exordium)’, 오피스텔 브랜드 ‘테라디움(Terradium)’, 이안 만의 특화시스템인 ‘생활효율시스템’에 대한 소개가 담겨 있다.

커뮤니티 메뉴는 이안의 최신 소식을 전달하는 뉴스룸, 다양한 준공단지를 사진으로 보는 갤러리, 공식 인스타그램 채널과 연계해 소셜미디어(SNS) 콘텐츠를 소개하는 이안스토리 등으로 구성됐다. 또 분양, 공사, 입주를 완료한 단지의 정보와 청약가점 계산, 중도금 납부 조회 등을 확인 할 수 있는 단지정보와 고객서비스 메뉴도 마련됐다.

대우산업개발 관계자는 “주택에 대한 MZ세대의 높은 관심을 반영해 홈페이지 개편과 더불어 SNS 채널을 확대하고 개편해 다양한 연령대의 고객들이 공감하고 소통할 수 있는 기회를 만들어갈 방침”이라며 “앞으로도 지속적인 기능 개선과 다양한 정보 제공으로 이안 브랜드와 역량에 대해 고객들이 다양한 방법으로 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr