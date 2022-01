K-배터리, 2025년 미국 내 생산설비 11개 건설…점유율 70%로 확대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 국내 배터리 기업들이 오는 2025년까지 미국에 11개의 대규모 배터리 생산설비를 건설한다. 현재 계획대로 투자가 이뤄지면 미국 내 전체 배터리 생산설비 중 국내 기업의 비중이 현재 10%대에서 70% 수준까지 확대될 전망이다.

산업통상자원부는 이 같은 내용을 담은 국내 배터리 기업과 배터리 소재·부품·장비(소부장) 기업들의 글로벌 투자, 시장 점유율 현황 자료를 12일 공개했다.

산업부가 지난해 말 미국 에너지부(DOE)의 발표 내용을 분석한 결과 2025년까지 미국 내 건설 예정인 대규모 배터리 생산설비 13개 중 11개가 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI) 관련 설비로 파악됐다. 11건 중 8건은 지난해 투자 발표가 이뤄졌다.

LG에너지솔루션은 GM 및 스텔란티스와, SK온은 포드와, 삼성SDI는 스텔란티스와 각각 손잡고 합작 공장을 설립하거나 독자적으로 설비를 구축할 예정이다.

한국전지산업협회에 따르면 현재 미국 내 가동 중인 국내 기업의 배터리 설비는 미국 전체 생산 설비의 10.3% 수준이다. 기존 발표된 계획이 차질없이 추진된다면 2025년에는 70%까지 비중이 확대될 것으로 전망된다.

전기차 보급률이 높은 유럽연합(EU)의 경우 2017년부터 선제 투자에 나선 국내 배터리 기업들이 이미 시장 대부분을 점유하고 있다. EU 내 배터리 생산설비 중 국내기업들이 차지하는 비중은 64.2%이며, 지난해 국내 배터리 3사의 EU 시장 판매 점유율은 71.4%다. 국내 배터리 기업들은 EU에서의 경쟁력을 유지하기 위해 생산설비 규모를 현재 99.7GWh에서 2025년 204.1GWh로 두 배 확대한다는 계획이다.

전기차 시장 규모가 가장 큰 중국에서는 국내 배터리 기업들의 점유율이 10% 미만으로 부진한 편이다. 중국 현지 업체들이 시장의 80% 이상을 점유하고 있어서다.

산업부 관계자는 "중국을 제외한 글로벌 시장 점유율은 국내기업들이 52%로 압도적 1위"라며 "현재 시장점유율과 투자계획 등을 고려하면 2025년까지 EU, 미국에서 국내기업들의 선전이 이어질 것으로 보인다"고 예상했다.

국내 배터리 소부장 기업들도 성장세를 이어가고 있다. 2017년 대비 2020년 배터리 4대 소재(양극재·음극재·전해액·분리막) 기업들의 매출액은 2∼8배 증가했다. 지난해 매출액은 전년보다 20% 이상 증가할 것으로 예측됐다.

