12일 SK이노베이션이 국제유가가 다시 급등한 영향으로 7% 넘는 급등세를 보이고 있다.

SK이노베이션은 이날 오전 10시32분 기준 전일대비 7.04%(1만7000원) 오른 25만8500원에 거래되고 있다

지난 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)가 전일 대비 2.99달러(3.82%) 상승한 배럴당 81.22달러를 기록하며 실적 개선 기대감이 커진 영향으로 풀이된다. 종가 기준으로 WTI가 80달러선을 돌파한 건 지난해 11월16일 이후 약 두 달 만이다.

