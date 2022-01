코멕스, 대형마트·홈쇼핑서 설맞이 최대 50% 할인

[아시아경제 김종화 기자] 51년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업이 설날을 맞아 2월 한달 간 전국 롯데마트·이마트·홈플러스와 홈쇼핑 SK스토아에서 최대 50% 할인 행사를 실시한다.

롯데마트에서는 다음달 2일까지 명절 음식 보관에 유용한 용기를 할인된 가격에 구매할 수 있다. 지난 6일부터 '채반이 있는 음식보관용기(대)'와 '채반이 있는 모듬전 보관용기'를, 오는 20일부터 다음달 2일까지는 600℃의 높은 내열온도를 갖춘 '오븐글라스'를 할인된 가격에 판매한다.

홈플러스에서도 다음달 2일까지 코멕스의 스테디셀러 밀폐용기 '바이오킵스'와 '오븐글라스', '냉장냉동전용용기', 가볍고 휴대성 좋은 '파스텔간편용기', '지금은 렌지타임' 등을 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이마트에서는 13일부터 26일까지 '실속형 다용도 위생장갑', '안심다용도백', '면코팅 고무장갑 마이사이즈(민트)', '코멕스 고무장갑', '시크릿블랙위생백 미니' 등 다채로운 라인업을 할인한다.

홈쇼핑 기획전도 준비했다. 13일 SK스토아에서는 오후 2시 36분부터 약 60분간 코멕스의 대표 제품인 '틸리카스' 밀폐용기 14종과 쌀통, 잡곡통까지 총 16종을 할인된 가격에 판매한다. '밥맛이 좋아지는 신선다용도 쌀통'과 '신선 잡곡통'도 함께 만나볼 수 있다.

코멕스 관계자는 "음식을 많이 만들고 소분하게 되는 명절을 맞아 코멕스의 밀폐용기와 다양한 주방용품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 온오프라인에서 대대적인 할인행사를 준비했다"고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr