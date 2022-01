한변 "공수처, 소속 변호사들 통신사찰…국가배상 소송 추진"

[아시아경제 김형민 기자] 보수 성향 변호사단체인 한반도 인권과 통일을 위한 변호사모임(한변)이 소속 변호사들이 고위공직자범죄수사처(공수처)로부터 통신기록을 조회 당했다며 국가배상 소송을 추진한다고 밝혔다.

한변은 12일 "공수처가 최근 현 정권에 비판적인 언론인, 야당 정치인, 일반인을 상대로 전방위적 불법사찰을 감행해 온 사실이 드러났다"며 이같이 밝혔다.

한변에 따르면, 공수처는 한변 소속 변호사들의 통신기록도 다수 조회했다. 한변은 이에 따라 소속 변호사들을 대상으로 전수조사를 하기로 했다. 현재까지 공수처의 통신조회를 당한 한변 소속 변호사는 3명이다. 방역패스 집행정지 소송을 대리하는 박주현 변호사 등이다. 다만 공수처가 박 변호사의 통신자료를 조회한 것은 지난해 8월이어서 집행정지 소송과는 무관한 것으로 보인다.

최근 공수처는 언론인, 정치인, 법조인 등 인사들은 물론이고 그들의 가족과 팬, 지인 등 약 200명의 통신자료를 무더기로 조회한 사실이 드러나 '사찰 논란'이 불거졌다. 공수처는 수사 목적으로 이뤄진 적법 절차였다는 입장을 고수하고 있다.

