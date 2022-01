여기어때, 대한항공 제주 노선 특가 판매…“편도 1만원대”

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 여기어때는 대한항공 제주행 항공권을 특가에 판매한다고 12일 밝혔다. 여기어때는 대한항공 항공권과 함께 숙박, 렌터카, 액티비티 입장권, 맛집 등을 연계한 ‘원스톱’ 서비스를 선보일 계획이다.

이번 특가 행사는 김포, 부산, 청주, 광주 지역에서 제주를 오가는 대한항공 노선이 대상이다. 노선마다 특가 상품이 있고 결제 금액에 따라 할인 쿠폰도 추가 적용할 수 있다. 20만원 이상 결제시 할인 쿠폰 1만원이 적용된다. 10만원과 1만원이 넘는 항공권은 각각 5000원, 3000원씩 할인 쿠폰을 적용할 수 있다. 김포-제주 노선의 경우 최저가 2만원에 할인 쿠폰 3000원을 적용하면 1만7000원에 구입할 수 있다.

대한항공 항공권 특가 판매는 이달 17일까지다. 행사 관련 정보는 여기어때 애플리케이션(앱) 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 이 밖에도 여기어때는 프로모션 이용 고객을 대상으로 숙소와 렌터카, 입장권, 맛집 등 제주 여행을 관련 상품을 특가로 제공한다.

양희정 여기어때 얼라이언스기획팀장은 “최근 제주 여행을 비롯해 국내 노선에서도 대한항공의 프리미엄 항공 서비스에 대한 수요가 늘고 있다”면서 “다양한 항공 서비스 수요를 만족시키기 위해 여러 항공사들과 연계한 상품을 마련하겠다”고 말했다.

