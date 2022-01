[아시아경제 김종화 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 특별 할인하는 '슈퍼싱글 프로모션'을 진행한다.

시몬스는 2022년 새 학기를 앞두고 '특급호텔 침대의 대명사'로 잘 알려진 시몬스 침대로 자녀방을 꾸미려는 학부모를 위해 어린 자녀에게 안성맞춤인 슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스를 5% 할인한다.

시몬스의 구독 경제 멤버십 서비스 '시몬스페이'를 활용하면 학부모들의 경제적 부담은 더 줄어든다. '루이스(Lewis)' 슈퍼싱글 사이즈는 시몬스페이로 월 4만원대(36개월 기준)에 구매할 수 있다.

시몬스 침대의 '슈퍼싱글 프로모션'에 대한 자세한 내용은 시몬스 침대 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr