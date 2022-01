[아시아경제 유병돈 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 ‘변호사비 대납 의혹’ 관련 녹취록을 최초 제보한 이모씨가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 양천경찰서는 이씨가 11일 오후 8시40분께 양천구의 한 모텔에서 숨진 채 발견돼 수사 중이라고 12일 밝혔다.

현장에서 유서 등을 발견되지 않은 것으로 알려졌으며, 경찰은 부검 등을 통해 이씨의 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다.

한편, 이씨는 지난 2018년 이 후보의 공직선거법 위반 사건을 맡았던 이모 변호사가 수임료 명목으로 현금 3억원과 상장사 주식 20억원어치를 받았다며 관련 녹취록을 한 시민단체에 제보한 인물이다.

해당 시민단체는 이를 토대로 당시 변호인단 수임료가 3억원도 안 된다고 언급한 이 후보 등을 허위사실 공표 혐의로 검찰에 고발한 바 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr