코오롱인더 CSO부문 신설…관련 사업 M&A·합작사 추진

코오롱인더스트리 內 미래사업 컨트롤타워 역할 수행

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 900 등락률 +1.34% 거래량 54,882 전일가 67,100 2022.01.12 10:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코오롱인더, 타이어코드 가격 오름세…내년 실적 호전 기대"NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장코오롱, 美 친환경플라스틱업체와 협력…"가격경쟁력 갖춰 2025년 양산" close 스트리가 신성장 동력 발굴을 위한 인수합병(M&A), 합작사(JV) 설립 등을 위해 미래 사업을 총괄할 최고전략총괄(CSO·Corporate Strategy Office)부문을 신설한다.

스트리는 신사업 발굴 및 에너지 사업 등의 전략적 추진을 위해 CSO부문을 신설했다고 12일 오전 밝혔다. CSO부문은 미래 먹거리를 발굴하고 급변하는 사업 환경 변화에 선제적으로 대응하는 컨트롤타워 역할을 수행할 예정이다.

CSO부문장은 허 성 부사장이 맡는다. 허 부사장은 미국 메탈세일즈 구매부문 부사장, 세계 도료(페인트) 분야 1위 기업인 ‘악조노벨’ 총괄이사를 거쳐, 2014년부터 3년간 삼화페인트 사장을 역임했다. 이후 한화L&C 등에서 COO로서 30년 가까이 국내외 화학산업에서 경력을 쌓아왔다.

CSO부문은 미래전략실과 EX(Energy X-change)사업단으로 편제되어 있다. 미래전략실은 아라미드 등 기존 주력 사업의 선도적 지위를 강화하고, 성장 동력발굴을 위해 산업소재, 화학, 필름·전자재료 등 전 사업부문에 걸쳐 전략적 M&A와 합작법인(JV) 추진에 나설 계획이다. EX사업단은 코오롱그룹의 수소사업 전략과 레거시(legacy)를 바탕으로 ▲연료전지는 물론 수소 생산 및 저장 관련 기술 개발 구체화 ▲차세대 이차전지 소재 개발 ▲수소 이외의 미래 에너지 사업 확대 등 코오롱인더스트리 차원에서 에너지 패러다임 시프트에 앞장설 방침이다.

스트리 장희구 사장은 올해 신년사를 통해 "CSO부문은 지금까지와는 다른 차원의 상상력을 동원하여 더욱 미래지향적인 사업을 발굴하는 중추적 역할을 담당하는 조직"이라며 "100년 코오롱을 지탱할 수 있는 사업구조와 실행전략을 만들어 내고 외부와의 Co-Work를 통해 새로운 성장 동력의 발판을 마련하는 기능을 수행할 것"이라고 말했다.

한편, 코오롱인더스트리는 코오롱글로벌, 코오롱글로텍, 코오롱플라스틱 등 그룹 내 수소사업을 영위하는 계열사와의 협업 뿐 아니라 수소연료전지를 필두로 수전해 기술을 활용한 수소 생산, 저장과 운송 등 2030년까지 수소사업 전반에 걸쳐 매출 1조원의 목표를 달성할 계획이다.

