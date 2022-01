세븐일레븐, 원할머니 보쌈족발 간편식 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 외식 프랜차이즈 브랜드인 원할머니 보쌈족발과 협업해 레스토랑 간편식(RMR) 2종을 선보인다고 12일 밝혔다.

이번에 출시한 상품은 순살 사태족발, 머릿고기 편육으로 원할머니 보쌈족발의 47년 전통 레시피를 그대로 구현했다. 순살 사태족발은 족발에서 가장 맛있는 돼지 앞다리 미박사태를 사용해 쫄깃하고 고소한 맛이 특징이다. 머릿고기 편육은 껍데기를 사용하지 않은 순수 돼지머리를 100% 담아 식감이 부드럽다.

세븐일레븐에 따르면 냉장안주 카테고리 매출은 전년 대비 30.3% 신장했고, 그 중 족발 매출은 40.5% 증가하는 등 높은 성장세를 보였다.

세븐일레븐 관계자는 “최근 직접 식당에 가거나 배달을 기다리지 않고 가까운 편의점에서 구입할 수 있는 간편식 안주류에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “앞으로도 해당 트렌드는 지속될 것으로 예상되며, 다양한 상품 출시를 통해 소비자 수요를 공략할 것”이라고 말했다.

