캐나다 퀘벡주, 백신접종 거부시 10만원 상당 보건세 부과

"최소 100캐나다달러 이상 부과할 것"

중환자 50% 이상이 미접종자..."백신패스 강화"

[아시아경제 이현우 기자] 캐나다 퀘벡주가 코로나19 백신 접종을 거부하는 시민들에게 보건세를 부과할 계획이라고 밝혔다. 백신접종 강제 논란이 지속되는 가운데 중환자실 입원자의 절반 이상이 백신 미접종자로 알려지면서 보건당국이 적극적인 조치에 나선 것으로 풀이된다.

11일(현지시간) 프랑수아 르고 캐나다 퀘벡주 총리는 이날 몬트리올에서 열린 언론 브리핑에서 "백신 접종을 원하지 않는 모든 성인에게 보건 분담금이 부과될 것"이라며 "상당한 액수를 고려하고 있으며, 적어도 100캐나다달러(약 9만5000원) 이상이 책정될 것"이라고 밝혔다.

르고 총리는 "백신을 거부하는 사람들이 병원 의료진에 부담을 지우고 대다수 퀘벡주 주민들에 재정 부담을 가중하고 있다"며 "현재 중환자실에 입원한 환자의 절반 이상이 백신 미접종자"라고 맹비난했다. 퀘벡주에서 코로나19 백신을 한 번도 맞지 않은 주민은 전체 인구의 10% 정도로 추산되고 있다. 다만 의학적 이유로 백신을 접종할 수 없는 사람들에게는 보건세를 면제할 방침이다.

다만 해당 조치로 집단 소송이 발생할 경우, 법원에서 해당 벌금안이 합법적으로 인정될지 여부는 미지수다. 앞서 퀘벡주는 코로나19 백신패스 요건을 3차접종으로 강화할 방침이라고 밝힌 이후 접종 강제 논란이 심화되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr