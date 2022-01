삼성 '비스포크 큐커', CJ제일제당과 손잡았다…"메뉴 200개로 확대"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 신개념 조리기기 '비스포크 큐커' 대중화를 위해 국내 최대 식품업체인 CJ제일제당과 협력한다고 12일 밝혔다.

삼성 비스포크 큐커는 그릴·에어프라이어·전자레인지·토스터 기능을 모두 갖춘 '4-인-1' 조리기기로 최대 4가지 요리를 한 번에 할 수 있는 멀티쿡 기능과 밀키트·가정간편식 등의 바코드를 스캔해 시간과 온도 등 조리에 필요한 조건을 자동으로 설정하는 '스캔쿡' 기능을 갖추고 있다.

삼성전자는 비스포크 큐커 출시 이후 국내 주요 식품 업체들과의 협력을 확대해 왔다. 이번 CJ제일제당의 합류로 비스포크 큐커 사용자들은 13개 식품사가 제공하는 총 170여종의 전용 레시피나 메뉴를 즐길 수 있게 됐으며, 이달 내 200종 이상으로 확대할 예정이다. CJ제일제당은 고메 탕수육과 비비고 고등어구이, 삼치구이, 곤드레 나물밥 등 주요 간편식들을 비스포크 큐커에 최적화된 레시피로 선보였으며 향후 전용 메뉴를 지속 확대할 계획이다.

비스포크 큐커 구매 약정 서비스인 '마이 큐커 플랜'에 가입한 소비자들은 기존 12개 식품사의 직영몰 뿐만 아니라 CJ제일제당의 공식몰인 'CJ더마켓'도 이용할 수 있게 돼 선택지가 햇반·스팸 등 총 1000개 이상 확대됐다.

삼성전자는 CJ제일제당과의 협력을 기념해 이날 오전 11시 삼성닷컴에서 라이브커머스를 진행한다. 이날 마이 큐커 플랜에 가입하는 소비자에게 비스포크 큐커를 무료로 제공하고, CJ더마켓에서 이용 가능한 할인 쿠폰을 제공한다. 또 1월 내 마이 큐커 플랜 가입자에게는 CJ더마켓에서 사용 가능한 설 선물세트 장바구니 쿠폰과 무료 배송 쿠폰 등을 제공할 예정이다.

박찬우 삼성전자 생활가전사업부 부사장은 "비스포크 큐커는 식품 업체들과의 협력을 통해 국내 식문화에 새 장을 열고 있다"며 "이번 CJ제일제당과의 협업으로 소비자들이 비스포크 큐커의 가치를 더 풍부하게 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

