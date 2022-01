롯데마트, 고소한 곡물 '분말스틱포' 출시…“MZ세대 공략”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 ‘할매니얼(할매+밀레니얼)’ 식품이 인기가 높아짐에 따라 간편하게 곡물을 섭취할 수 있는 ‘분말스틱포’를 출시했다고 12일 밝혔다.

분말스틱포는 건강 곡물의 대표로 손꼽히는 흑임자, 서리태, 귀리, 쌀눈, 병아리콩 분말을 섭취와 휴대가 간편하도록 개별 스틱 포장으로 구성한 상품이다. 우유나 요거트에 섞어먹거나 샐러드에 뿌려먹고, 아이스크림 토핑으로 활용하는 등 다양한 방법으로 섭취 가능하다.

롯데마트에 따르면 지난해 흑임자, 귀리, 병아리콩이 함유된 식품 매출은 각각 38.5%, 42.4%, 91.4% 신장했다.

롯데마트 관계자는 “전통적인 건강 식재료로 잘 알려진 흑임자, 귀리 등을 젊은 소비자들이 더욱 간편하고 다양한 방법으로 섭취하는데 도움을 주고자 이번 상품을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 더욱 다양한 상품을 선보이며 건강 트렌드를 선도해 나가겠다”고 말했다.

