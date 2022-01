"커피는 동네 커피가 최고"…여권발 스타벅스 불매운동 불붙나

與 지지자 "스타벅스 카드 잘랐다"

[아시아경제 허미담 기자] 최근 '멸공'(滅共·공산주의를 멸하자) 논란이 불거진 가운데 여당을 중심으로 '스타벅스 불매운동'이 퍼지고 있다. 일부 여당 지지자 또한 스타벅스 카드를 자른 뒤 온라인 커뮤니티에 인증하는 등 스타벅스 불매운동에 동참하고 있는 모습이다.

김용민 더불어민주당 최고위원은 11일 자신의 페이스북을 통해 "커피는 동네 커피가 최고"라며 한 카페 앞에서 커피를 들고 있는 사진을 올렸다. 그는 '작별'이라는 해시태그를 달며 앞으로 스타벅스를 이용하지 않겠다는 의지를 우회적으로 내비쳤다.

같은 당 남영희 선거대책위원회 대변인도 페이스북에 "커피는 동네 커피가 최고다. 김용민 최고위원 따라 하기"라며 동네 카페에 방문해 찍은 사진을 올렸다. 남 대변인 역시 '아듀별다방'이라는 해시태그를 남겼다. '별다방'은 스타벅스의 별칭이다.

앞서 진성준 민주당 의원 또한 지난 10일 스타벅스 불매운동에 동참하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 자신의 페이스북을 통해 국무총리 사회특보를 맡은 김호기 연세대 사회학과 교수의 글을 공유하면서 "저도 신세계백화점, 이마트, 스타벅스에 가지 않을 생각"이라고 했다.

김 교수는 해당 글에서 "당분간 신세계백화점, 스타벅스, 이마트는 안 갈까 한다"며 "인류학자 제임스 스콧이 말한 약자들의 무기가 태업이라면, 지금 소비자로서의 그 권리를 사용하고 싶다. 제가 동의하지 않는 것은 낡고 철 지난 색깔론"이라고 지적했다.

상황이 이렇자 여권 지지자 사이에서도 스타벅스 불매운동이 퍼지는 모습이다. 국내 한 온라인 커뮤니티에는 이날 '스타벅스 카드를 잘랐습니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 자신이 보유한 스타벅스 카드를 자른 사진을 올리면서 "한 달에 많으면 50~60만원 정도 커피를 사 먹는다. 개인적으로 커피를 좋아하고, 업무적으로도 스타벅스에서 미팅을 많이 한다"고 말문을 열었다.

이어 "표현의 자유는 존중받아야 한다. 그런데 다 망한 공산주의를 가져와 멸공이라니"라며 "스타벅스 불매에 동참한다. 한겨울 연병장에서 알통구보를 하면서 '멸공의 횃불'도 부르지 않은 사람들이 '멸공'을 외치니 답답하다"고 덧붙였다.

반면 야당 인사는 스타벅스 텀블러 인증샷을 올리는 등 신세계그룹 계열사를 응원하고 있다. 국민의힘 5선 중진인 정진석 국회부의장은 자신의 페이스북에 스타벅스 텀블러를 들고 있는 사진을 올렸다. 별도의 설명을 덧붙이진 않았다. 정 부의장은 한 누리꾼이 '모닝커피 하셨군요'라고 묻자 "네 ☆ 커피 마셨어요"라고 답했다.

앞서 멸공 논란은 정용진 신세계그룹 부회장이 자신의 인스타그램 게시글에 여러 차례 '멸공'이라는 해시태그를 올리면서 시작됐다. 이를 두고 여권에서 비판이 일자 다수의 온라인 커뮤니티 등에서는 '보이콧 정용진, 가지 않습니다. 사지 않습니다'라는 문구가 적힌 포스터를 공유하며 비판의 목소리를 높였다.

논란이 커지자 정 부회장은 인스타그램을 통해 "내 일상의 언어가 정치로 이용될 수 있다는 것까지 계산하는 감, 내 갓끈을 어디서 매야 하는지 눈치 빠르게 알아야 하는 센스가 사업가의 자질이라면 함양할 것"이라고 밝혔다. 이는 앞으로 정치적으로 해석될 소지가 있는 발언은 자제하겠다는 뜻으로 보인다.

