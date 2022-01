"6~8주 내 유럽인구 절반 오미크론 감염"

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO)는 유럽 인구의 절반 이상이 두 달 내 코로나19 새 변이 오미크론에 감염될 것이라고 내다봤다.

한스 클루게 WHO 유럽사무소장은 11일(현지시간) 브리핑에서 "워싱턴대 의과대학 산하 보건계량분석연구소(IHME)가 향후 6∼8주 내 유럽지역 인구의 50% 이상이 오미크론에 감염될 것으로 예상했다"고 말했다.

클루게 소장에 따르면 오미크론은 WHO 유럽사무소가 관할하는 53개국 가운데 50개국에서 확산하고 있다. 새해 첫 주에만 700만명이 넘는 감염자가 유럽에서 나왔는데 2주 만에 2배 이상 증가한 수준이다.

클루게 소장은 "유럽 지역 내 26개국은 매주 인구의 1% 이상이 코로나19에 확진되고 있다고 보고하고 있다"면서 "이들 국가에서 보건의료 체계에 과부하가 걸리는 것을 방지할 기회의 창이 닫히고 있다"고 경고했다.

그러면서 "서유럽에서 빠르게 지배적 변이가 된 오미크론이 현재 발칸 반도와 동유럽에서 확산하고 있다"며 "백신 접종률이 낮은 국가에서 희생자 수가 더 많을 것"이라고 말했다.

클루게 소장은 "오미크론은 우리가 경험한 어떤 변이보다 빠르고 넓게 확산하고 있다"면서 각국에 실내 마스크 착용을 의무화하고 보건의료 인력이나 고령층 등 취약계층에 대한 추가접종(부스터샷) 등 백신 접종에 우선순위를 둬야 한다고 당부했다.

WHO 유럽사무소는 코로나19를 아직 독감과 같은 엔데믹(풍토병)으로 취급해서는 안 된다고 경고했다.

캐서린 스몰우드 WHO 유럽지역 선임비상계획관은 "서유럽 전역과 이스라엘에서 (오미크론을) 훨씬 더 온순한 감염으로 보고 있는 까닭은 백신 접종률이 높기 때문"이라고 설명했다.

이어 "아직 (오미크론과) 관련해서 불확실성이 매우 크며 빠르게 확산하고 있다는 점이 새로운 도전"이라면서 "지금은 풍토병이라고 부를 시점이 아니다"라고 강조했다.

