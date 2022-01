“인명피해 한 명도 없어야” … 홍민희 권한대행, 건설현장 방문 점검

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 홍민희 경남 사천시장 권한대행이 10일 오후 용궁수산시장 주차타워 신축공사장 등 2곳을 방문해 겨울철 건설 현장 안전관리와 코로나19 방역 대책을 점검했다.

추운 날씨로 소홀해질 수 있는 공사 현장의 안전의식을 높이도록 독려하고 건설공사의 품질을 관리하고자 홍 권한대행이 특별지시해 점검이 이뤄졌다.

사천시는 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행을 앞두고 시가 발주한 대규모 건설현장 등을 정기적으로 방문해 공사장 내 안전·보건 조치 의무 이행사항 등을 사전에 점검하는 등 현장관리를 철저히 할 계획이다.

홍민희 권한대행은 “추운 날씨에는 되도록 공사를 일시 중지하는 등 현장관리를 철저히 하고 위험 요소를 사전에 점검해 인명피해가 없도록 최선을 다해달라”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr