'대장동 집중' 나선 尹…"검증토론 있어야 해"

7일 대장동 피해 원주민들과 간담회 진행

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 후보가 당 내홍 마무리 이후 '대장동'에 집중하고 나섰다. 이재명 더불어민주당 대선후보의 대장동 의혹도 토론을 통해 검증하겠다는 입장이다.

윤 후보는 7일 오후 서울 여의도 국민의힘 당사에서 대장동 피해 원주민들과 간담회를 열고 고충을 들었다. 이어 기자들과 만난 자리에서 윤 후보는 "당 차원에서 대장동 진상규명 태스크포스(TF)를 가동하고 있지만 선거대책본부에서도 당과 협력해 범죄적 진상규명뿐 아니라 실제 성남시민과 대장동 원주민 입주민들 또 주변 지역의 대장동 피해자들에 대한 부분까지 세밀한 확인을 할 필요가 있다"고 밝혔다.

이날 간담회에 참석한 대장동 원주민들은 대장동 개발업자들의 폭리로 재산상 손해를 입었다고 하소연했다. 일부 주민은 이 후보의 관여 의혹을 언급하기도 했다.

이 후보와의 TV토론에 대해서도 "법정토론 3회로는 부족하다"는 입장을 재차 강조했다. 윤 후보는 "대선후보 간 토론이라는 것이 비위 의혹과 관련된 신상문제 또 정책과 관련된 것, 본인이 공식적 지위에서 과거에 한 문제가 있다면 그거에 대한 지적 등이 토론에서 주제가 될 것"이라며 "국민적 의혹이 많은 대장동 문제에 대해 집중적인 검증 토론이 있어야 할 것"이라고 얘기했다.

국민의힘은 집안 분위기를 재정비한 뒤 이 후보를 향한 '대장동 공격'을 이어가고 있다. 이날 김기현 원내대표도 페이스북을 통해 "단군 이래 최대, 최고의 늑장 수사, 부실 압수수색, 윗선 봐주기 수사로 점철된 대장동 수사가 이 후보의 발언대로 무리를 한 것은 순전히 '그분'으로 지목되고 있는 바로 이 후보 본인을 비호하기 위함이었을 것"이라며 "이 후보는 지금이라도 자수하여 광명을 찾으시길 바란다. 입으로만 조건 없는 대장동 특검을 하자며 국민을 상대로 사기 그만 치시고, 상설특검 하자며 말도 안 되는 조건을 붙여 차일피일 시간만 끌고 있는 민주당 지도부를 먼저 성토하길 바란다"고 말했다.

