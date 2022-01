새해 목표달성 상품, 이커머스서 쏟아진다

9일까지 '위메프뉴이어'…신년 목표 달성 위한 상품 추천

쿠팡, 건강 지켜주는 상품 모아 '헬스케어 전문관' 운영

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 기업들이 새해 목표 달성을 위한 다양한 상품들을 선보이고 있다. 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 보다 합리적으로 새해 계획 실천 쇼핑을 할 기회가 될 전망이다.

위메프는 9일까지 ‘위메프 뉴이어’ 기획전을 진행 중이다. 이번 행사는 ▲시작이 반이다 ▲목표 달성 가속템 장만하기 ▲신년선물로 응원하기 등 3가지 콘셉트로 상품을 추천한다.

‘시작이 반이다’ 테마관에서는 신년 버킷리스트를 작성하지 못한 이용자들이 도전해 볼만한 목표를 제안하고 연관 상품을 추천한다. 새해 목표를 정한 이용자의 실천을 돕는 ‘목표 달성 가속템 장만하기’ 테마관도 있다. ‘신년선물로 응원하기’ 테마관에서는 가족, 친구 등을 위한 신년 선물을 추천한다. 행사 기간 위메프는 ‘결심 응원 쿠폰’을 함께 지급한다. 상품에 따라 2종 쿠폰 중 1종을 제공한다.

쿠팡은 새해를 맞아 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 상품들을 비교하며 선호하는 제품을 구매할 수 있도록 '헬스케어 전문관'을 운영한다. 고객의 쇼핑 편의를 위해 헬스케어 상품을 여러 테마의 카테고리로 나눠 소비자들이 자신에게 맞는 제품을 쉽게 찾을 수 있다.

쿠팡 관계자는 "최근 건강에 대한 관심이 높아진 만큼 헬스케어 제품을 비교하며 자신에 맞는 상품을 구매하려는 고객이 늘어 준비한 테마관"이라며 "앞으로도 고객들의 쇼핑 트렌드와 필요로 하는 제품에 맞게 다양한 테마관을 선보이겠다"고 말했다.

영어 공부 계획을 실천할 수 있는 상품도 있다. 티몬은 온라인 영어교육 브랜드 '스피킹맥스' 프로그램을 이용할 수 있는 '올인원 마스터패키지' 1년 자유이용권을 정가 대비 최대 86% 할인해 판매한다. 오는 14일까지 티몬의 라이브커머스 서비스 '티비온(TVON)'에선 미국 현지와 실시간 이원 생중계로 다양한 주제의 상황에서 실제 사용하는 영어 표현을 배울 수 있다. 라이브 방송 중 구매시에는 혜택의 폭을 넓혔다.

티몬 관계자는 "올해도 고객의 자기계발을 도울 수 있는 상품과 서비스를 선보일 수 있도록 보다 다양한 교육 전문 파트너들과 협업을 넓혀 갈 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr