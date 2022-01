기재차관 "직접일자리 사업, 다음주 2차 공고…지역주도 청년일자리는 이달 모집"

이억원 차관, 7일 정책점검회의 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 이달 중에 노인, 청년, 저소득층 등 취업 취약계층 대상의 대규모 직접일자리 모집에 나선다.

이억원 기획재정부 1차관은 7일 오전 서울 광화문 정부청사에서 ‘제1차 혁신성장 전략점검회의 겸 정책점검회의 겸 한국판뉴딜 점검회의 겸 제1차 물가관계차관회의’를 주재하고, 이 같은 내용의 일자리 사업 계획을 밝혔다.

이 차관은 “직접일자리사업은 당장 민간노동시장 진입이 용이하지 않은 노인·저소득층·장애인 등 취업 취약계층에게 일자리를 지원해 이들의 생계안정과 민간일자리로 나아가는 것을 돕는 사업”이라며 올해 106만개 규모의 직접일자리 사업을 언급했다.

이달 중 채용 계획 규모는 약 60만여명이다. 이 차관은 “정부는 지난달 초부터 87만명 규모의 직접일자리사업에 대해 1차 통합공고를 실시했으며 다음주 중으로 2차 공고를 시행할 예정”이라며 “노인일자리사업의 경우 이번주에 이미 15만명이 넘는 분들이 일을 시작했고, 지역주도형 청년일자리 사업은 이달중 지자체별로 모집공고를 낼 계획”이라고 설명했다.

이어 "코로나19 상황과 채용의 신속성을 감안해 비대면 면접을 병행 중이며, 채용된 인력의 투입이 지연되지 않도록 교육을 비대면으로 하는 등 사전 절차를 단축했다"면서 "앞으로도 정부는 취업 취약계층의 생계안정과 민간일자리로의 이행을 지원하기 위해 직접일자리 조기채용 현황을 면밀히 모니터링하고, 사업의 효과성을 높여 나가겠다"고 강조했다.

아울러 인공지능(AI) 학습용 데이터 구축 활용 방안도 고도화 한다는 방침을 내놨다. 이 차관은 "AI 강국으로 도약하기 위해서는 AI 서비스 개발의 밑거름인 대규모 데이터 확보가 필요하다"면서 "작년(3705억원) 대비 56% 증가한 5797억원을 투입해 올해 추가로 310종을 구축하고, 2025년까지 총 1300여종으로 AI 학습용 데이터를 확대할 것"이라고 설명했다.

그는 "시장의 수요와 기술발전을 전략적으로 고려해 헬스케어, 교통, 재난·안전, 금융 등 각 분야별 데이터 구축·개방 로드맵과 이행체계를 마련하겠다"면서 "민간의 혁신을 촉진할 수 있도록 데이터 유통과 공유를 촉진하도록 할 것"이라고 부연했다. 이어 "AI 허브와 다양한 데이터 플랫폼 간의 연계를 확대하고, AI 학습용 데이터 수집·가공에 참여한 인력이 데이터 전문가로 성장할 수 있도록 지원을 강화할 것"이라고 덧붙였다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr