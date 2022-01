갤러리아百, 2022 설 선물세트 본 판매 시작

14일부터 '2022 설 선물세트 본 판매'

프리미엄·가성비 세트 강화…이색 세트 기획

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 오는 14일부터 31일까지 전 지점 식품관에서 '2022 설 선물세트' 본 판매에 나선다고 6일 밝혔다.

갤러리아는 최근 사회적 이슈와 소비 트렌드를 반영해 프리미엄 선물세트와 가성비 선물세트를 강화했으며, 최신 트렌드를 반영한 이색 선물세트도 기획했다고 말했다.

갤러리아는 프리미엄 선물세트로 '설 한상차림 세트'를 선보인다. 다양한 프리미엄 식재료를 한번에 선물할 수 있는 세트로 설 테마에 맞춰 농·축·수산물과 갤러리아 자체 브랜드(PB) 상품을 혼합 구성한 선물세트다. 대표 상품으로는 ▲한상차림 세트 ▲프리미엄 설 차례상 세트 등이 있다.

갤러리아는 프리미엄 한우 수요에 맞춰 지난 설 대비 고가의 한우 선물세트 품목 수를 20% 가량 늘렸다. 대표 상품은 갤러리아에서 독점 판매하는 한우 브랜드 강진맥우를 중심으로 한 ▲강진맥우 블랙 ▲강진맥우 명품 1호 ▲강진맥우 명품 3호 등이다.

고가 와인 수요 증가 트렌드를 반영해 프리미엄 와인세트도 지난 설 대비 30% 늘리며 강화했다. 대표 상품은 샴페인 예술가로 불리는 앙셀므 셀로스의 샴페인 '자끄 셀로스 세트'로 한정수량 판매한다. 이외에도 ▲샤또 라뚜르 2009 ▲듀가피 마지 샹베르땡 그랑크뤼 2008 ▲부샤 몽라쉐 그랑크뤼 2015 등을 선보인다.

갤러리아는 20만원 이하 가성비 혼합 선물세트도 지난 설 대비 20% 확대했다. 자연송이·굴비·한우 등 고가 선물 세트와 청과·견과·공산품 등 중저가 선물 세트를 신선식품 중심으로 기획했다. 대표 상품으로는 ▲굴비·병어 고추장굴비 혼합세트 ▲제주만감&애플망고 세트 진(眞) ▲한우패밀리 세트 등이 있다.

지난 추석 명품관에서 처음 선보인 '구독 선물세트'를 이번 설에는 갤러리아 전 지점으로 확대한다. 한우, 전복, 제철 과일 등 신선식품을 주 1회씩 최대 4회로 나눠 선물할 수 있는 구독 선물세트로 이번에는 건강식품도 추가됐다. 신선식품을 필요한 만큼 나눠 받을 수 있어 신선도를 유지 할 수 있고, 요청 시 상품과 배송 횟수(1~4회)도 변경 가능하다는 것이 장점이다. 전국 배송 가능하며 접수 기간은 오는 28일까지다.

이외에도 '갤러리아 온라인몰'과 '카카오톡 선물하기'를 통해 가성비가 좋은 3만원대 선물부터 70만원대 프리미엄 선물까지 다양하게 선보인다.

최신 트렌드를 반영한 이색적인 선물세트도 내놨다. 집밥 트렌드를 반영해 가정간편식(HMR) 상품으로 구성된 고메이494 가정간편식 5종 세트와 짜장세트, 강진맥우 사골곰탕세트 등을 선보인다. 어른을 위한 캔디 '슈가피나' 선물세트도 선보인다. 럭셔리 캔디 슈가피나의 대표 인기 상품으로 구성된 선물세트 3종을 기획했다.

코로나19와 명절 스트레스로 지친 심신회복을 위한 힐링 기프트도 기획했다. 와인&샴페인 바디케어 세트와 지스텀 플라워 기프트, 호접난 화분 등 다양한 힐링 선물세트를 준비했다.

이외에도 갤러리아는 최근 친환경 트렌드에 맞춰 ▲저탄소 인증 청과세트 ▲플라스틱 업사이클링 세트 ▲천연소재 제품 등을 강화했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr