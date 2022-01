동장군이 온다, ‘꽈당 주의보’ 발령

소한 이후 영하권 추위와 비·눈 예고, 노년층 골절 조심할 때

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 가장 춥다는 소한(小寒)이 지나면서 지역에 따라 한파와 눈·비가 예고되면서 빙판길 골절사고 등이 우려된다.

도로가 얼거나 눈이 내려 길이 미끄러운 경우가 많은 때 두꺼운 옷을 입은 행인은 움직임이 둔해지고 운동량이 부족해 근육의 유연성도 떨어진다. 낙상사고를 경계해야 할 시기가 시작됐다.

노년층의 경우 관절과 뼈, 근육이 약해져 힘이 떨어지고 균형 능력도 저하돼 쉽게 넘어질 수 있다. 갑작스러운 사고에 대처하는 순발력이나 민첩성도 줄어들어 크게 다치는 경우가 많다.

질병관리청에 따르면 겨울철 낙상사고로 응급실을 찾은 환자 수는 2015년 1만5457명에서 2018년 1만8121명으로 약 17.2% 늘었다.

65세 이상은 2015년 3647명에서 2018년 5546명으로 약 52.1% 늘어났다. 머리와 목을 다친 비율이 40.3%, 골절이 47.3%로 나타났다.

넘어질 때 본능적으로 손을 먼저 짚게 되는데 체중이 손목과 아래팔에 실리게 되면서 뼈가 쉽게 다친다.

초기 치료 시기를 놓치고 방치하다 골절 부위 주변 조직이 손상되거나 심각한 후유증을 남길 수 있어 넘어진 직후 손목이 부어오르거나 아프면 즉시 병원에서 진단과 치료를 받는 것이 좋다.

수술까지 가야 할 경우 골절된 뼈를 바로 잡은 후 금속물을 이용해 고정하는 방법과 인공관절을 이용한 치환술이 있다. 전문의 진단에 따라 환자의 골절 상태와 나이 등을 고려해 가장 적절한 방법을 선택한다.

두꺼운 옷은 관절 운동을 방해해 빙판길에 넘어지기 쉽다. 차라리 얇은 옷을 여러 겹 입어 체온을 유지하는 것도 한 방법이라고 전문가는 말한다.

넘어지면 아픈 게 당연하다는 이유로 치료 시기를 놓치면 신경이 손상되거나 외관상 골절 부위가 변형될 수 있으므로 주의해야 한다.

대동병원 관절센터 김영준 과장은 “어르신들은 노화로 골다공증을 앓는 등 골밀도가 낮을 수 있어 가볍게 넘어져도 손목이나 척추, 대퇴부 골절 등을 입을 수 있다”며 “회복까지 시간이 오래 걸리고 후유증과 건강 악화가 우려되니 특히 겨울철이 더 조심할 때”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr