윤호중 "野 자중지란·지리멸렬…민주당의 능력·승리 보장하는 것 아냐"

"일희일비 않고 낮은자세로 민생 책임질 것"

"기분에 취해서 치기 어린 글 올리거나 오만한 자세 보여선 안돼"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표가 국민의힘 선대위 개편과 관련해 "상대당의 자중지란이 우리 당의 능력과 승리를 보장하는 게 아니다"라고 말했다.

5일 윤 원내대표는 오전 '코로나 극복 신년 추경 연석회의'에서 "우리는 집권 여당으로서 보다 낮은 자세로 민생을 마지막까지 책임진다는 자세로 임하겠다"면서 이같이 밝혔다.

윤 원내대표는 "지금의 (국민의힘 내)자중지란, 지리멸렬 이런 것들이 어디에서 비롯됐는지 우리 국민들은 다 안다"며 "국민 통합과 국민 대도약의 시간이 되어야 하는 대통령선거가 국민의힘 내부 사정으로 어지럽혀지고 있는 것에 대해선 유감이 아닐 수 없다"고 지적했다.

그는 "(민주당은)야당 상황에 일희일비하지 않고, 낮은 자세로 겸허한 마음으로 절박한 민생 현장을 찾고 민심을 경청해 나가겠다"고 강조했다.

이어 "기분에 취해서 사회관계망서비스(SNS)에 치기 어린 글을 올리거나 오만한 자세를 보여선 안 될 것"이라며 "우리 당의 모든 구성원이 지금의 엄격함을 유지해서 '대인춘풍 지기추상(待人春風 持己秋霜)' 남에게는 봄바람(과 같이 부드럽게 하고) 자신에게는 가을 서리처럼 대하는 (엄격한)자세를 잊지 않길 바란다"고 당부했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr