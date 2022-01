진중권 "尹, 윤핵관과 거의 일체화…김종인 같이 가기 힘들 것 같다"

"국힘 지지층은 6070과 2030…서로 이질적"

"리더십 필요한 상황, 강성 지지층만 갖고 가겠다는 판단"

[아시아경제 임주형 기자] 진중권 전 동양대 교수는 국민의힘이 선거대책위원회 전면 개편 등 혼란을 겪는 상황에 대해 "윤석열 대선 후보와 이른바 '윤핵관(윤석열 측 핵심 관계자)'이 거의 일체화 되어 있다"라고 주장했다.

진 전 교수는 4일 CBS라디오 '한판승부'와 인터뷰에서 "(국민의힘 선대위는) 김종인 총괄선대위원장과 아마 같이 가기 힘들지 않을까"라고 전망하며 이같이 말했다.

이어 "더불어민주당의 경우 그래도 지지층이 비교적 동질적이다. 4050이고, 옛날에 운동을 했든 안 했든 80년대 공동체 체험을 갖고 있는 사람들"이라며 "이쪽(국민의힘)은 어떻게 돼 있냐면, 강성지지층 6070이 있고 그다음 2030이 있다. 굉장히 이질적"이라고 지적했다.

그러면서 "이 각각이 사실 이질적인데, 이걸 하나로 통합할 리더십이 있어야 한다"라고 강조했다.

진 전 교수는 "그 리더십이 없다 보니까 지금은 저쪽에서 아예 강성 지지층 6070만 갖고 가겠다는 판단을 내린 것 같다"며 "윤핵관 이런 분들은 '이 모든 게 혼란 때문이다', '이준석, 김종인 때문이다', '이쪽을 정리해야 우리가 안정적인 선거운동을 할 수 있다'라고 보고 있는 것"이라고 추측했다.

그는 향후 국민의힘이 어떤 선거 전략을 택하든, 당을 안정화하는 게 가장 중요하다고 강조했다. 그는 "중도층이 볼 때 지지율 하락은 후보와 캠프의 문제, 그리고 거기서 나오는 메시지의 문제"라며 "이걸 고치지 않으면 승산이 없다고 본다. 그래서 어느 쪽이든 간에 안정화를 하는 것은 굉장히 중요하다. 6070만 갖고 가겠다고 하면 승산은 떨어지겠지만, 혼란보다는 차라리 낫지 않겠나"라고 했다.

이와 관련해 김 위원장은 자신이 맡은 직책을 내려놓겠다는 의사를 밝혔다. 그는 이날(5일) '연합뉴스'와 인터뷰에서 "선대위 개편은 대통령 당선을 위해 하자는 것"이라며 "뜻이 안 맞으면 헤어지는 것"이라고 말했다. 또 "(나는 선대위에) 억지로 끌려간 사람"이라며 "미련을 가질 필요가 없다"라고 덧붙였다.

국민의힘 선대위 종합지원총괄본부장, 당 사무총장직을 맡았던 권성동 의원 또한 이날 사퇴 의사를 밝혔다. 권 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "앞으로 새로 태어날 윤석열 후보를 위해 백의종군하겠다"라며 "일련의 상황으로 실망하신 국민 여러분께 정말로 죄송하다"라고 고개를 숙였다.

이어 "일각에서 저를 소위 윤핵관이라며 공격했을 때도 국민에게 드릴 말씀이 많았으나 하지 않았다"라며 "내부 갈등은 패배의 지름길이다. 제 사퇴로 모든 불만과 분열이 깨끗이 사라지기를 바란다"라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr