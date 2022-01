ABL생명, 8대질병 진단보험금 지급하는 'GI종신보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] ABL생명은 GI(일반적 질병) 발생시 사망보험금의 일부를 미리 받아 치료비와 생활비 등으로 활용할 수 있는 'ABL건강드림선지급GI종신보험'을 출시했다고 4일 밝혔다.

'중대한 화상 및 부식', '중대한 수술' 뿐만 아니라 '8대질병(암, 뇌출혈, 급성심근경색증, 말기신부전증, 말기간질환, 말기 만성폐질환, 중증 재생불량성 빈혈, 루게릭병)'으로 진단이 확정되면 가입시 선택한 유형에 따라 보험가입금액의 50%, 80%, 100% 중 한 가지를 진단보험금으로 지급한다.

선지급 보험금을 받은 후 사망하면 1종과 2종은 각각 나머지 50%, 20%를, 3종은 추가로 보험가입금액의 20%를 사망보험금으로 받는다. 선지급 진단보험금 지급 사유가 발생하지 않고 사망하더라도 보험가입금액의 100%를 사망보험금으로 받는다.

해지환급금 일부지급형으로 출시해 40세 남성과 여성이 주계약 보험가입금액 5000만원, 20년납, 1종(50%선지급형)으로 가입하면 월납입보험료는 각각 14만7500원과 13만500원이다.

또 건강등급 적용 특약을 활용해 피보험자의 건강등급별 할인율에 따라 주계약 보험료는 최대 8%, 선택특약 보험료는 최대 10%까지 할인 받을 수 있다.

가입나이는 15세부터 최대 71세까지, 보험가입금액은 3,000만원부터이며 1종(50%선지급형)의 경우 최대 2억원까지다.

