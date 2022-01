도올 김용옥 "이재명은 하늘이 내린 사람…어떻게 여기까지 왔겠나"

[아시아경제 권서영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 도올 김용옥 선생을 만나 농촌 문제에 대한 대담을 나눴다.

1일 이 후보는 유튜브 '도올TV'에 출연해 농촌 기본수당, 농촌의 도시폐기물 등 농촌 문제를 주제로 도올과 약 30여 분간 대화했다. 이날 도올은 이 후보에게 "하늘이 내린 사람"이라며 "하늘의 뜻이 아니라면 어떻게 이 사람이 여기까지 오느냐"고 이 후보를 추어올렸다.

도올은 "우리 역사는 박정희 시대부터 개발이라는 이름 아래 농촌을 억압하고, 농촌에서 뽑아내는 인력으로 공업을 만들었다"며 "이 후보와 같은, 앞으로 국정을 책임질 분이 농촌 정책을 개발해야 한다"고 평했다. 이에 이 후보는 "(하늘이 내린 사람이라고) 저번에 말씀하지 않았느냐"며 "소문이 다 났다"고 웃었다.

이날 이 후보는 '이 후보가 내놓은 안을 보고 선각자라고 생각했다. 기본소득 시리즈가 있겠지만 범위를 줄여서라도 농촌주민수당으로 해야 한다'는 도올의 말에 "농민이 아니라 농촌에 거주하는 모두에게 지원해주자는 것이다. 그게 옳다고 본다"고 설명했다. 그는 "농촌 거주자 1인당 30만원 정도 지급하면 넷이서 조금만 더하면 행복하게 살 수 있다"고 덧붙였다.

이 후보는 "농어촌 특별회계라고 해서 도로·교량 놓거나 축대 쌓으라고 나오는 예산이 있는데, 사실 낭비 요소가 많다"고도 지적했다. 이어 "비료를 살 때나 모종을 살 때 지원해주는 금액이나 세금, 유류대 면제 등을 다 합치면 농가 1가구당 1천100만원, 1천200만원 정도 된다"며 "일부만 전환해도 농민 1인당 30만원 정도는 가뿐하게 (지급)할 수 있다"고 주장했다.

또 이 후보는 농촌의 도시폐기물 문제와 관련해 "쓰레기가 될 가능성이 있는 생산품을 생산할 때 처리 비용을 미리 부과하고 그 처리를 공공에서 맡아주는 게 제일 좋다"고도 말했다. 그는 "도시에서 쏟아지는 쓰레기를 전부 농촌에 뿌리고 있다"는 도올의 말에 "(폐기물 처리 비용이) 기업에 부담이 되고 당장 물가 상승 요인이 되니 안 하려고 하는데 이런 마인드를 통째로 바꿔야 한다"고 목소리를 높였다.

그러자 도올은 "쓰레기는 국가가 조직적으로 처리해야 한다. 국가의 문제"라며 "이 자리에서 그것을 약속해달라"고 이 후보에게 요청했다. 이에 이 후보는 "쓰레기 발생 부담금을 기금화한 다음, 그 기금에서 처리해주면 된다"고 답변했다.

이 후보는 "농업과 농촌에 관한 정책을 별도로 발표할 텐데 직불금, 농촌 보조금 규모가 다른 나라에 비해 너무 적다"고도 거듭 강조했다. 이어 "(지원금을) 늘려야 하는데 늘릴 때 소농 중심으로 하는 게 바람직하다"며 "그걸 농촌·농민 기본소득 형태로 하면 만족도가 늘 것"이라고도 주장했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr