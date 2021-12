"무식한 삼류 바보 검찰총장 쓴 것 반성"…'文 비판' 윤석열 겨냥한 강훈식

"지지율 떨어지니 네거티브 공세 더 열심히 하시는 것 같은데 그건 2등 전략"

[아시아경제 김소영 기자] 강훈식 더불어민주당 의원이 문재인 정부를 향해 "무식한 삼류 바보들 데려다가 경제, 외교, 안보 전부 망쳐놨다"고 목소리를 높인 윤석열 국민의힘 대선 후보를 두고 "저희가 다른 건 모르겠지만 무식한 삼류 바보 검찰총장을 쓴 건 반성하고 있다"고 맞받아쳤다.

강 의원은 31일 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "(윤 후보가) 지지율이 떨어지니 네거티브 공세를 더 열심히 하시는 것 같은데 그건 2등 전략"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "네거티브로 국가 대통령이 된 사례는 없다. 거기다가 색깔론까지 더하는 것은 시대착오적이기까지 하다"며 "대통령 후보의 품격이라고는 1도 찾아볼 수 없고 오히려 검찰총장의 모습과 폭력적인 모습만 확인할 수 있다는 생각이 들어서 국민들은 오히려 더 두려움에 떨지 않을까라는 걱정이 많이 든다"고 말했다.

이어 "정권을 심판해야겠다고 하는 야당 후보의 입장은 알겠으나 우리가 미래 대통령을 뽑는데 또 5년을 맡길 사람을 뽑는 건 아주 부적절한 발언을 계속 연일 하고 있다"고 꼬집었다.

윤 후보가 이재명 민주당 대선 후보를 '중범죄자'라고 표현한 데 대해선 "평소에 어떤 인식으로 사람들을 대하는지(알 수 있다)"라며 "후보와 토론하는 것은 '어이없다', '같잖다'라는 식의 표현을 한다는 건 검찰총장이 검사장 회의라든지 이런 데서 말할 수는 있지만 이게 대통령 후보로서는 아주 심각한 지경"이라고 날을 세웠다.

앞서 30일 윤 후보는 경북 안동에서 열린 경북선거대책위원회 출범식에서 "민주당 정권은 곱게 정권 내놓고 물러가는 게 답"이라며 "무식한 삼류 바보들을 데려다 정치를 해서 경제, 외교와 안보를 전부 망쳐 놓고 무능을 넘어서서 과거 권위주의 독재 정부가 하던 사찰을 한다"고 비판했다.

