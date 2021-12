테슬라, 美·中에서 전기차 67만5000대 리콜

[아시아경제 이기민 기자] 미국 전기차 업체 테슬라가 후방 카메라와 보닛 결함으로 미국과 중국에서 각각 전기차 47만5000여대, 약 20만대를 리콜(시정조치)한다고 일간 뉴욕타임스 등 현지 매체들이 30일(현지시간) 보도했다.

미 도로교통안전국(NHTSA)은 이날 테슬라가 모델3과 모델S 전기차의 충돌 위험을 높이는 후방 카메라·보닛 문제를 해결하기 위해 이를 리콜하기로 했다고 밝혔다.

구체적으로는 2017∼2020년 생산된 모델3 35만6309대가 후방 카메라 문제, 2014∼2021년 생산된 모델S 11만9009대가 전방 보닛 문제로 각각 리콜된다.

NHTSA는 모델3가 후방 카메라의 케이블 뭉치가 트렁크를 여닫는 과정에서 손상돼 후진 때 카메라 영상이 나오지 않을 수 있다고 설명했다.

또 모델S는 전방 보닛 걸쇠에 문제가 있어 보닛이 경고 없이 열려 운전자의 시야를 가리는 등 사고 위험을 높일 수 있어 리콜 대상이 됐다. 다만 테슬라는 실제

다만 테슬라는 이들 차량이 실제 이런 문제로 충돌 사고를 내거나 운전자 등이 부상·사망으로 이어진 사례가 있는지 알지 못한다고 NHTSA는 밝혔다.

중국 시장 규제 당국도 NHTSA의 리콜 발표 후 이날 홈페이지를 통해 중국 내 테슬라 차량 약 20만대를 리콜한다고 발표했다.

구체적으로는 2015~2020년 생산된 차량 중 미국에서 수입된 모델S 1만9697대와 모델S 3만5836대, 중국에서 생산된 모델3 14만4208대다.

중국에서도 NHTSA가 지적한 문제와 같은 문제가 발견돼 리콜한다. 테슬라가 무료로 차량 검사를 하고 이를 고쳐줄 것이라 중국 당국은 설명했다.

또한 테슬라는 주행 중 차량 스크린을 통해 게임을 할 수 있도록 한 기능을 탑재한 것과 관련해서도 NHTSA의 조사를 받고 있다. 대상 차량은 테슬라의 전기차 58만대다. 앞서 NHTSA는 올해 8월 운전자 지원 시스템 '오토파일럿'에 대해 안전성 조사를 개시했다. 오토파일럿 상태에서 주행하던 테슬라 차량이 경광등을 켠 채 고속도로에 정차된 소방차나 경찰 순찰자와 충돌하는 사고가 잇따라 발생하자 조사에 나선 것이다.

테슬라는 올해 2월에도 터치스크린 오작동을 이유로 모델S와 모델X 차량 13만5000대를 리콜하기로 하는 등 수차례 리콜에 나선 바 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr